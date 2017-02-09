«Шкода-Рязань» одержала четвертую сухую победу в сезоне. Фоторепортаж

«Шкода-Рязань» одержала четвертую сухую победу в сезоне НХЛ и догнала по этому показателю действующих чемпионов из «Империи». В 13-м туре команда не оставила шансов «ВДВ-Рязань» 4:0, сообщили организаторы.
Первый гол получился курьезным. На пятой минуте Андрей Наумов прострелил с фланга, шайба попала в защитника, в щиток голкиперу и оказалась в сетке. В начале второго периода Сергей Ганишин кистевым броском удвоил преимущество, а на экваторе матча оформил дубль, оказавшись первым на добивании. Окончательный счет на 48-й минуте установил Игорь Смирнов, поразивший дальнюю «девятку».
«Шкода-Рязань» делит дающее прямую путевку в четвертьфинал четвертое место с «Динамо» и «Державой», но у последней есть матч в запасе.
Фото предоставлены организаторами