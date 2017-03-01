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11:46, 1 марта 2017 227

Болельщики ХК «Рязань» второй месяц подряд признали лучшим игроком 19-летнего вратаря

Болельщики ХК «Рязань» второй месяц подряд признали лучшим игроком 19-летнего вратаря

Лучшим игроком февраля в ХК «Рязань» признали Антона Красоткина. 19-летний вратарь победил в традиционном опросе на гостевой книге клуба. За него проголосовали 27 болельщиков. 10 человек выбрали Александра Денежкина. Также голоса получили Иван Петраков, Кирилл Старцев, Роман Крикуненко и Артем Маслов.

Красоткина в ХК «Рязань» командировал ярославский «Локомотив». В феврале он выиграл три матча из семи, отражая 91,5% бросков и пропуская 2,08 шайбы за вечер.

Голкипер уже становился игроком месяца в январе. Ранее болельщики признавали лучшими Андрея Рукина, Даниила Юртайкина, Ивана Петракова и Дмитрия Филатова.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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