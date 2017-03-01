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17:21, 1 марта 2017 398

Еще один рязанский боец получил видеоподборку лучших моментов

Еще один рязанский боец получил видеоподборку лучших моментов

Лучшие моменты поединков рязанского бойца MMA Михаила Коробкова объединили в один ролик. Его опубликовал Светослав Сворнев в среду, 1 марта. Ранее этот же автор подготовил аналогичные видео об одноклубниках Коробкова Антоне Дрючине и Николае Савилове.

Коробков провел на профессиональном ринге 12 боев и одержал девять побед при одной ничьей и двух поражениях.

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