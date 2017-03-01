Еще один рязанский боец получил видеоподборку лучших моментов

Лучшие моменты поединков рязанского бойца MMA Михаила Коробкова объединили в один ролик. Его опубликовал
Коробков провел на профессиональном ринге 12 боев и одержал девять побед при одной ничьей и двух поражениях.
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Лучшие моменты поединков рязанского бойца MMA Михаила Коробкова объединили в один ролик. Его опубликовал
Коробков провел на профессиональном ринге 12 боев и одержал девять побед при одной ничьей и двух поражениях.
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