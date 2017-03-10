15-летняя рязанская лыжница стала абсолютной чемпионкой Спартакиады инвалидов

Рязанка Ульяна Тулякова стала абсолютной чемпионкой II зимней Спартакиады инвалидов в Ханты-Мансийске. Девушка, которой накануне соревнований исполнилось 15 лет, выиграла все три лыжные гонки среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Результаты опубликованы на
Первое золото спортсменка взяла в забеге на пять километров классическим стилем (51,3 секунды от второго места). Затем она быстрее всех преодолела ту же дистанцию коньковым ходом (2 минуты 4,3 секунды). Третья победа пришлась на спринт (27,7 секунды).
Спорт лиц с ПОДА — базовый в Рязанской области.
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