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9:04, 10 марта 2017 359

Главный тренер «Рязани-ВДВ» доволен новичками

Главный тренер «Рязани-ВДВ» доволен новичками

Главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин прокомментировал кадровые перестановки в команде. «У нас заметные изменения в составе. Идет процесс притирки, адаптации новичков как в игре, так и в коллективе, и процесс этот не сиюминутный. Но в целом я дебютантками „Рязани-ВДВ“ доволен», — цитирует его клубная пресс-служба.

Напомним, команду покинули семь человек и пополнили пять: Оксана Еремеева, Дарья Макаренко, Татьяна Шейкина, Кристина Алексанян и Ольга Бойченко.

«Десантницы» вернулись с южного сбора, где делали упор на физическую подготовку. Также футболистки провели два контрольных матча: уступили взрослым мужчинам 2:3 и благодаря покеру Елены Даниловой разгромили юношей 6:1.

Наставник остался удовлетворен работой в Краснодарском крае: «Главное — не подвела погода. Всю намеченную программу команда выполнила». До старта чемпионата девушки будут тренироваться в Рязани, раз в неделю играть с юношами.

Климашин добавил, что пока не вы курсе состояния Даниловой, которая получила травму в сборной России. «Проведем обследование, хочется верить, что все у нашей нападающей будет хорошо», — сказал он.

Фото РФС

© RZN.info

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