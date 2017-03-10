Главный тренер «Рязани-ВДВ» доволен новичками

Главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин прокомментировал кадровые перестановки в команде. «У нас заметные изменения в составе. Идет процесс притирки, адаптации новичков как в игре, так и в коллективе, и процесс этот не сиюминутный. Но в целом я дебютантками „Рязани-ВДВ“ доволен», — цитирует его клубная пресс-служба.
Напомним, команду покинули семь человек и
«Десантницы» вернулись с южного сбора, где делали упор на физическую подготовку. Также футболистки провели два контрольных матча: уступили взрослым мужчинам 2:3 и благодаря покеру Елены Даниловой разгромили юношей 6:1.
Наставник остался удовлетворен работой в Краснодарском крае: «Главное — не подвела погода. Всю намеченную программу команда выполнила». До старта чемпионата девушки будут тренироваться в Рязани, раз в неделю играть с юношами.
Климашин добавил, что пока не вы курсе состояния Даниловой, которая
Фото РФС