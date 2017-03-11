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14:01, 11 марта 2017 412

Самый известный мини-футбольный клуб России может открыть свою школу в Рязани

Самый известный мини-футбольный клуб России может открыть свою школу в Рязани

Знаменитая «Дина» может открыть в Рязани свою школу мини-футбола. Над проектом работают столичный клуб и местный «Элекс-Фаворит», рассказал гендиректор последнего Виталий Громов в интервью пресс-службе национальной федерации.

Он также сказал, что в феврале 15-летний Дмитрий Васин из дубля рязанцев прошел стажировку в «Дине» и «очень понравился тренерскому составу».

По словам Громова, в спортшколе «Фаворит» учится около 300 человек, первый выпуск пройдет «через пару лет». «Если из этих ребят один-два в год будут проходить в главную команду, то это будет большим успехом», — добавил руководитель рязанского клуба.

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