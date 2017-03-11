Самый известный мини-футбольный клуб России может открыть свою школу в Рязани

Знаменитая «Дина» может открыть в Рязани свою школу мини-футбола. Над проектом работают столичный клуб и местный «Элекс-Фаворит», рассказал гендиректор последнего Виталий Громов в
Он также сказал, что в феврале 15-летний Дмитрий Васин из дубля рязанцев прошел стажировку в «Дине» и «очень понравился тренерскому составу».
По словам Громова, в спортшколе «Фаворит» учится около 300 человек, первый выпуск пройдет «через пару лет». «Если из этих ребят один-два в год будут проходить в главную команду, то это будет большим успехом», — добавил руководитель рязанского клуба.