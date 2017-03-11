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15:36, 11 марта 2017 395

В Рязани планируют провести этап чемпионата по картингу

В Рязани планируют провести этап чемпионата по картингу

В Рязани могут провести второй этап чемпионата Российского студенческого спортивного союза по прокатному картингу. Всего в нем планируют сделать три этапа, передает «Интерфакс».

Первый состоится уже в мае в Белгороде. Второй, который предположительно проведут в Рязани, в июне. Третий — в сентябре в Курске.

Съезд будущих участников Первого чемпионата по картингу прошел 10 марта в Белгороде. Заявки на участие подали команды из вузов Москвы, Воронежа, Курска, Орла, Рязани, Тольятти, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Тюмени.

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