В Рязани планируют провести этап чемпионата по картингу

В Рязани могут провести второй этап чемпионата Российского студенческого спортивного союза по прокатному картингу. Всего в нем планируют сделать три этапа, передает «
Первый состоится уже в мае в Белгороде. Второй, который предположительно проведут в Рязани, в июне. Третий — в сентябре в Курске.
Съезд будущих участников Первого чемпионата по картингу прошел 10 марта в Белгороде. Заявки на участие подали команды из вузов Москвы, Воронежа, Курска, Орла, Рязани, Тольятти, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Тюмени.