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21:25, 12 марта 2017 412

«Элекс-Фаворит» объявил об амбициях выйти в элитный дивизион

«Элекс-Фаворит» объявил об амбициях выйти в элитный дивизион

Фото: Pixabay.com

Рязанский «Элекс-Фаворит» планирует со временем выйти в Суперлигу — сильнейший дивизион российского мини-футбола. Об этом заявил гендиректор клуба Виталий Громов в интервью пресс-службе национальной федерации.

«Со следующего сезона мы ставим перед собой задачу выхода в плей-офф [Высшей лиги]. Конечно, на этом мы останавливаться не собираемся и спустя какое-то время обязательно постучимся в элиту российского мини-футбола. Но для этого важно пройти период становления, окрепнуть в финансовом и игровом плане», — сказал он.

Громов отметил, что в том числе должен набраться опыта и мастерства действующий состав рязанцев. «Скупать игроков сборной для заявки в Суперлигу — не наш путь, мы хотим двигаться поступательно», — подчеркнул руководитель.

Чтобы попасть в плей-офф, нужно войти в четверку лучших в конференции. «Фавориты» имеют шансы сделать это уже в текущем сезоне, но Громов подчеркнул, что не будет требовать выйти в следующий раунд. По его словам, пока команде не хватает психологии победителей, и не нужно на нее давить.

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