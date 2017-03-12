«Элекс-Фаворит» объявил об амбициях выйти в элитный дивизион

Рязанский «Элекс-Фаворит» планирует со временем выйти в Суперлигу — сильнейший дивизион российского мини-футбола. Об этом заявил гендиректор клуба Виталий Громов в
«Со следующего сезона мы ставим перед собой задачу выхода в плей-офф [Высшей лиги]. Конечно, на этом мы останавливаться не собираемся и спустя какое-то время обязательно постучимся в элиту российского мини-футбола. Но для этого важно пройти период становления, окрепнуть в финансовом и игровом плане», — сказал он.
Громов отметил, что в том числе должен набраться опыта и мастерства действующий состав рязанцев. «Скупать игроков сборной для заявки в Суперлигу — не наш путь, мы хотим двигаться поступательно», — подчеркнул руководитель.
Чтобы попасть в плей-офф, нужно войти в четверку лучших в конференции. «Фавориты» имеют шансы сделать это уже в текущем сезоне, но Громов подчеркнул, что не будет требовать выйти в следующий раунд. По его словам, пока команде не хватает психологии победителей, и не нужно на нее давить.