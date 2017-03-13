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10:47, 13 марта 2017 88

Болельщики ХК «Рязань» признали лучшим игроком сезона самого результативного форварда

Болельщики ХК «Рязань» признали лучшим игроком сезона самого результативного форварда

Фото: Pixabay.com

Болельщики ХК «Рязань» признали лучшим игроком сезона Александра Денежкина. 25-летний нападающий победил в опросе на гостевой книге клуба.

За него проголосовали 28 человек. 14 человек выбрали Ивана Петракова, пять — Антона Красоткина. Также голоса получили Данил Юртайкин, Денис Алексеев, Роман Крикуненко, Евгений Лызин и Роман Хисамутдинов.

Денежкин провел в рязанской команде два сезона, сыграв 100 матчей и набрав 47 (26+21) очков. В чемпионате-16/17 он стал лучшим бомбардиром (26 очков) и снайпером (14 шайб) рязанцев.

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