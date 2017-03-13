Черноусов стал призером марафона в Швейцарии на фоне слухов о смене гражданства

Лыжник Илья Черноусов, представляющий Рязанскую область, стал призером марафона в Швейцарии. В воскресенье, 12 марта, он занял третье место на дистанции 42 км. Спортсмен уступил семь десятых секунды знаменитому хозяину трассы
Днем раньше Федерация лыжного спорта Швейцарии заявила, что не предлагала Черноусову выступать за эту страну. В организацию с таким вопросом обратилось ТАСС.
«Отсутствие у 30-летнего спортсмена стартов за национальную команду породило слухи о том, что Черноусов может начать выступление за другую сборную, поскольку его супругой является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин», —
Напомним, впервые слухи о смене гражданства появились после сочинской Олимпиады, где лыжник завоевал бронзу в марафоне. Тогда он
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