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14:03, 13 марта 2017 361

Черноусов стал призером марафона в Швейцарии на фоне слухов о смене гражданства

Черноусов стал призером марафона в Швейцарии на фоне слухов о смене гражданства

Лыжник Илья Черноусов, представляющий Рязанскую область, стал призером марафона в Швейцарии. В воскресенье, 12 марта, он занял третье место на дистанции 42 км. Спортсмен уступил семь десятых секунды знаменитому хозяину трассы Дарио Колонье и одну десятую — Андерсу Глеэрсену из Норвегии

Днем раньше Федерация лыжного спорта Швейцарии заявила, что не предлагала Черноусову выступать за эту страну. В организацию с таким вопросом обратилось ТАСС.

«Отсутствие у 30-летнего спортсмена стартов за национальную команду породило слухи о том, что Черноусов может начать выступление за другую сборную, поскольку его супругой является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин», — отметили в агентстве.

Напомним, впервые слухи о смене гражданства появились после сочинской Олимпиады, где лыжник завоевал бронзу в марафоне. Тогда он опроверг их в Рязани.

Фото Swiss-Image

© RZN.info

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