«Элекс-Фаворит» отыграл в Смоленске четыре мяча, но уступил

Рязанский «Элекс-Фаворит» в усеченном из-за травм и дисквалификаций составе проиграл в Смоленске «Автодору». Матч в субботу, 11 марта, завершился со счетом 6:5 в пользу хозяев.
После первого тайма рязанцы уступали 0:4, но смогли отыграться. Хет-трик сделал Денис Голунов, еще один «дорожники» забили в свои ворота. В последние пять минут они поразили ворота еще дважды. На эти голы «Элекс» успел ответить одним точным ударом Голунова.
Команда сохранила шестое место в таблице. Следующий матч она проведет 18 марта в гостях у «Волги-Саратов».