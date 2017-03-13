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8:58, 13 марта 2017 178

«Элекс-Фаворит» отыграл в Смоленске четыре мяча, но уступил

«Элекс-Фаворит» отыграл в Смоленске четыре мяча, но уступил

Фото: Pixabay.com

Рязанский «Элекс-Фаворит» в усеченном из-за травм и дисквалификаций составе проиграл в Смоленске «Автодору». Матч в субботу, 11 марта, завершился со счетом 6:5 в пользу хозяев.

После первого тайма рязанцы уступали 0:4, но смогли отыграться. Хет-трик сделал Денис Голунов, еще один «дорожники» забили в свои ворота. В последние пять минут они поразили ворота еще дважды. На эти голы «Элекс» успел ответить одним точным ударом Голунова.

Команда сохранила шестое место в таблице. Следующий матч она проведет 18 марта в гостях у «Волги-Саратов».

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