ХК «Рязань» завершит восстановительный сбор матчем с болельщиками

ХК «Рязань» в понедельник, 13 марта, начал восстановительный сбор. Об этом сообщила клубная пресс-служба. Хоккеисты будут тренироваться в ДС «Олимпийский» до субботы. На этот день запланирован традиционный товарищеский матч с болельщиками.
Заниматься на сборе будут игроки с действующими контрактами, а также те, с кем клуб хочет продлить истекшие соглашения. К первой группе относятся Евгений Кандыба, Роман Дубинин, Андрей Рукин, Александр Денежкин и Егор Кривченко, ко второй — Альберт Полинин, Артем Седунов, Роман Хисамутдинов, Алексей Турчанинов, Никита Кацедым, Евгений Лызин, Иван Петраков и Андрей Чванчиков.
«Большинство остальных игроков, выступавших в ХК „Рязань“ в завершающемся сезоне, за исключением, разумеется, посланников ярославского „Локомотива“, в будущем мы, скорее всего, увидим в форме других команд», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, «в стадии решения» находится вопрос по главному тренеру Алексею Алексееву и его помощнику Алексею Коршкову. Пока они в отпуске, тренировки проводит Олег Барсуков.
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