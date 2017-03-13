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16:14, 13 марта 2017 434

Рязанские волейболистки заняли пятое место в группе и поборются за 13-е в лиге

Рязанские волейболистки заняли пятое место в группе и поборются за 13-е в лиге

Фото: Pixabay.com

ВК «Рязань» занял предпоследнее пятое место в группе на первом этапе Вышей лиги Б. В последнем туре 11-12 марта девушки дважды уступили в Череповце «Северянке-2» с одинаковым счетом 0:3. Результаты опубликовала национальная федерация.

Всего в 20 матчах команда одержала 4 победы и набрала 19 очков.

На втором этапе рязанские волейболистки разыграют 13-16-е места с «Брянском», «Спартаком» из Чебоксар и барнаульским клубом «Алтай-Университет». Первый тур пройдет в Брянске с 4 по 9 апреля. Там команда по два раза сыграет с каждым соперником.

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