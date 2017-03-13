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15:13, 13 марта 2017 159

«Восход СУ-2» вышел в финал рязанской НХЛ. Хроника плей-офф

«Восход СУ-2» вышел в финал рязанской НХЛ. Хроника плей-офф

Первым финалистом рязанской НХЛ-16/17 стал «Восход СУ-2». Касимовцы переиграли «Динамо» 6:2, сообщили организаторы. Команда забросила четыре безответные шайбы в первом периоде и довела матч до уверенной победы. Лучший бомбардир сезона Сергей Баранов набрал 3 (1+2) очка, Эдуард Султанаев — 5 (3+2).

В игре за девятое место «Энергия» победила «Державу» 2:1. 11-м стал «Витязь», одолевший «Сталькомплект» 4:3. «Рыбное» справилось с «Лесным» 6:2 и расположилось на итоговой 15-й строчке.

Второй финалист определится в понедельник, 13 марта, на тренировочной арене ДС «Олимпийский». «Автоимпорт» и «Империя» выйдут на лед в 21 час. Во вторник там же «Дядьково» и «Сасово» сразятся за Кубок Надежд (22:15). В среду «Шкода-Рязань» и «Сокол» разыграют пятое место (21:00), а «Здоровье» и «ВДВ-Рязань» — седьмое (23:45).

Финал пройдет на главной арене в пятницу, 17 марта, начиная с 19:30. Перед этим состоится матч за бронзу.

Фото и изображения предоставлены организаторами

© RZN.info

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