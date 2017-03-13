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9:16, 13 марта 2017 82

Юного рязанского баскетболиста включили в символическую сборную первенства России

Юного рязанского баскетболиста включили в символическую сборную первенства России

15-летний рязанец Кирилл Крылов стал призером первенства России по баскетболу в составе юношеской команды ЦСКА. В воскресенье, 12 марта, «армейцы» в финале турнира в Тольятти уступили землякам из «Тринты» 63:65 и заняли второе место. Крылов стал самым результативным в матче с 28 очками, был признан его лучшим игроком и вошел в символическую сборную соревнований, сообщила национальная федерация.

В среднем по турниру рязанский баскетболист стал третьим по очкам (18,7 за игру) и первым по передачам (4,3). При этом сначала он специализировался на организации атак, но после травмы одноклубника взял на себя снайперские обязанности и в плей-офф набирал в среднем больше 24 очков, отметили в федерации.

Титул MVP Финального турнира достался Павлу Савкову из СШОР №49 «Тринта» им. Ю.Я. Равинского. В символическую пятерку Финального турнира вошли: разыгрывающий – Кирилл Крылов (СШОР «ЦСКА», Москва), атакующий защитник – Михаил Осенний (СДЮСШОР №1 Калининского района, Санкт-Петербург), легкий форвард – Антон Карданахишвили (СБК «Глория», Москва), тяжелый форвард – Александр Мальцев (СШОР №49 «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, Москва), центровой – Роман Рогов (СДОСШОР №9, Воронеж). #ПервенствоРоссии #ПР2002 #здесьбаскетбол #РФБ

Публикация от РФБ (@russiabasket)

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