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12:26, 15 марта 2017 218

25 очков Карпачева не спасли БК «Рязань» на Сахалине

25 очков Карпачева не спасли БК «Рязань» на Сахалине

БК «Рязань» во второй раз в сезоне крупно проиграл чемпиону. Выездная встреча с «Сахалином» во вторник, 14 марта, завершилась со счетом 95:64 в пользу хозяев, сообщила пресс-служба «зубров».

По ходу первого периода соперник повел 22:8, на большой перерыв команды ушли при разнице в 24 очка. В третьей четверти рязанцы прибавили и выиграли ее 20:14, но в четвертой свежие резервисты вернули инициативу «Сахалину».

Лучшим снайпером «зубров» стал Михаил Карпачев с 25 очками, к которым добавил 8 подборов, 4 перехвата и 2 передачи. 12 очков набрал Иван Русецкий, 11 — Владислав Старателев.

«Недоволен ни игрой, ни результатом, — заявил главный тренер Денис Тимаков. — „Сахалин“ показал очень агрессивную защиту, что отразилось на разнице в счете. У нас в команде в основном молодые игроки, которые оказались не готовы к такому уровню действий соперника в обороне».

Рязанские баскетболисты остались на предпоследнем месте. Они завершат регулярный чемпионат 17 марта матчем со «Спартаком-Приморье» во Владивостоке.

Фото ПСК «Сахалин»

© RZN.info

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