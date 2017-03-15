Апрельский календарь ФК «Рязань» вновь изменится

Календарь матчей ФК «Рязань» вновь изменится. Руководители клубов «Центра» разработали предложили скорректировать расписание из-за снятия «Орла», сообщила клубная пресс-служба.
Согласно проекту, 9 апреля рязанцы сыграют в Белгороде, 16-го — в Туле, 23-го — в Москве против «Чертанова». Первый домашний матч весны для команды запланировали на 30 апреля, соперником будет подольский «Витязь».
Утвердить новый календарь должен будет совет лиги в конце марта.
Совещание, на котором разработали изменения, прошло в Рязани, добавили в клубе.
Напомним, первоначально рязанские футболисты должны были начать вторую часть сезона 16 апреля в Белгороде, затем