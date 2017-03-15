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13:04, 15 марта 2017 512

Апрельский календарь ФК «Рязань» вновь изменится

Апрельский календарь ФК «Рязань» вновь изменится

Календарь матчей ФК «Рязань» вновь изменится. Руководители клубов «Центра» разработали предложили скорректировать расписание из-за снятия «Орла», сообщила клубная пресс-служба.

Согласно проекту, 9 апреля рязанцы сыграют в Белгороде, 16-го — в Туле, 23-го — в Москве против «Чертанова». Первый домашний матч весны для команды запланировали на 30 апреля, соперником будет подольский «Витязь».

Утвердить новый календарь должен будет совет лиги в конце марта.

Совещание, на котором разработали изменения, прошло в Рязани, добавили в клубе.

Напомним, первоначально рязанские футболисты должны были начать вторую часть сезона 16 апреля в Белгороде, затем на 12-е число с ноября перенесли игру в Пензе.

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