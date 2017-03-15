Действующий чемпион не пустил «Автоимпорт» в финал рязанской НХЛ. Фоторепортаж

Вторым финалистом рязанской НХЛ стала «Империя». Действующий чемпион победил занявших более высокое место в «регулярке» хоккеистов «Автоимпорта» 4:0, сообщили организаторы.
Счет в середине первого периода открыл Михаил Колганов, замкнувший прострел Олега Кондрашова. На 39-й минуте Игорь Тишкин поразил ворота со средней дистанции, на 42-й Валерий Сорокин добил шайбу после броска Алексея Ксенофонтова — 3:0. В концовке Сорокин оформил дубль.
По словам организаторов, до второго гола «автомобилисты» действовали даже интереснее при в целом равной игре, но после у «Империи» было неоспоримое преимущество.
Финал пройдет на главной арене ДС «Олимпийский» в пятницу, 17 марта. Хоккеисты «Восхода СУ-2» и «Империи» выйдут на лед в 19:30. Перед этим «Автоимпорт» и «Динамо» разыграют бронзу, начало в 18 часов.
Фото предоставлены организаторами