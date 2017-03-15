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12:23, 15 марта 2017 230

Действующий чемпион не пустил «Автоимпорт» в финал рязанской НХЛ. Фоторепортаж

Действующий чемпион не пустил «Автоимпорт» в финал рязанской НХЛ. Фоторепортаж

Вторым финалистом рязанской НХЛ стала «Империя». Действующий чемпион победил занявших более высокое место в «регулярке» хоккеистов «Автоимпорта» 4:0, сообщили организаторы.

Счет в середине первого периода открыл Михаил Колганов, замкнувший прострел Олега Кондрашова. На 39-й минуте Игорь Тишкин поразил ворота со средней дистанции, на 42-й Валерий Сорокин добил шайбу после броска Алексея Ксенофонтова — 3:0. В концовке Сорокин оформил дубль.

По словам организаторов, до второго гола «автомобилисты» действовали даже интереснее при в целом равной игре, но после у «Империи» было неоспоримое преимущество.

Финал пройдет на главной арене ДС «Олимпийский» в пятницу, 17 марта. Хоккеисты «Восхода СУ-2» и «Империи» выйдут на лед в 19:30. Перед этим «Автоимпорт» и «Динамо» разыграют бронзу, начало в 18 часов.

Фото предоставлены организаторами

© RZN.info

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