Савилов будет бороться с Монсоном в Рязани до полной сдачи соперника

Рязанец Николай Савилов и знаменитый американец Джефф Монсон будут бороться на турнире в ДС «Олимпийский» по правилам грэпплинга. Эта дисциплина сочетает приемы разных видов борьбы, в том числе болевые и удушающие, но исключает удары, рассказал RZN.info тренер рязанского бойца Артем Казбанов.
Схватка будет идти до полной сдачи соперника. Если за десять минут до нее не дойдет, судьи объявят ничью. Напомним, турнир «Битва за Рязань» пройдет 25 марта.
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