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16:50, 16 марта 2017 324

ФК «Рязань» сыграет с дублем ЦСКА

ФК «Рязань» сыграет с дублем ЦСКА

ФК «Рязань» сыграет контрольный матч с молодежным составом ЦСКА. Спарринг пройдет в Москве 26 марта, сообщила клубная пресс-служба. Напомним, капитаном дубля «армейцев» является рязанец Константин Кучаев.

19 марта команда встретится в столице со «Строгином», а 2 апреля впервые в году сыграет дома. Соперником будет «Коломна», время начала уточняется.

После возвращения из Крыма и выходных рязанские футболисты начали тренировки на стадионе «Спартак». До конца марта они будут двухразовыми, в апреле команда будет заниматься один раз в день.

Главный тренер Гарник Авалян добавил, что в Крым приезжали несколько потенциальных новичков, но никто из них его не заинтересовал.

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