ФК «Рязань» сыграет с дублем ЦСКА

ФК «Рязань» сыграет контрольный матч с молодежным составом ЦСКА. Спарринг пройдет в Москве 26 марта, сообщила клубная пресс-служба. Напомним, капитаном дубля «армейцев» является рязанец Константин Кучаев.
19 марта команда встретится в столице со «Строгином», а 2 апреля впервые в году сыграет дома. Соперником будет «Коломна», время начала уточняется.
После возвращения из Крыма и выходных рязанские футболисты начали тренировки на стадионе «Спартак». До конца марта они будут двухразовыми, в апреле команда будет заниматься один раз в день.
Главный тренер Гарник Авалян добавил, что в Крым приезжали несколько потенциальных новичков, но никто из них его не заинтересовал.