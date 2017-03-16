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12:12, 16 марта 2017 329

Среди зрителей финала рязанской НХЛ в пятницу разыграют десять телевизоров. Видео

Среди зрителей финала рязанской НХЛ в пятницу разыграют десять телевизоров. Видео

На закрытии очередного сезона рязанской НХЛ среди зрителей разыграют десять телевизоров. Решающие матчи и церемония награждения пройдут на главной арене ДС «Олимпийский» в пятницу, 17 марта, сообщили организаторы. Вход бесплатный.

За золото и путевку на всероссийский фестиваль в Сочи поборются рязанская «Империя» и «Восход СУ-2» из Касимова. Хоккеисты выйдут на лед в 19:30. Эти же команды встречались в прошлогоднем финале, тогда сильнее была «Империя» — 4:2.

Бронзовые медали, как и год назад, разыграют «Автоимпорт» и «Динамо». Этот матч начнется в 18 часов.

Торжественное закрытие запланировано на 21:00.

Вечер посетят знаменитые отечественные хоккеисты. В 18:30 начнется автограф-сессия, также они примут участие в награждении.

Изображение и видео предоставлены организаторами

© RZN.info

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