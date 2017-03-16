Среди зрителей финала рязанской НХЛ в пятницу разыграют десять телевизоров. Видео

На закрытии очередного сезона рязанской НХЛ среди зрителей разыграют десять телевизоров. Решающие матчи и церемония награждения пройдут на главной арене ДС «Олимпийский» в пятницу, 17 марта, сообщили организаторы. Вход бесплатный.
За золото и путевку на всероссийский фестиваль в Сочи поборются рязанская «Империя» и «Восход СУ-2» из Касимова. Хоккеисты выйдут на лед в 19:30. Эти же команды встречались в прошлогоднем финале, тогда сильнее была «Империя» —
Бронзовые медали, как и год назад, разыграют «Автоимпорт» и «Динамо». Этот матч начнется в 18 часов.
Торжественное закрытие запланировано на 21:00.
Вечер посетят знаменитые отечественные хоккеисты. В 18:30 начнется автограф-сессия, также они примут участие в награждении.
Изображение и видео предоставлены организаторами