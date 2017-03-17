Основной форвард «Рязани-ВДВ» вернется в общую группу в понедельник

Основной форвард «Рязани-ВДВ» Елена Данилова почти оправилась от травмы, полученной в сборной России. В понедельник, 20 марта, футболистка приступит к тренировкам в общей группе, сообщила клубная пресс-служба. В четверг она сможет сыграть в контрольном матче с юношами спортшколы «Олимпиец».
«Десантницы» уже провели два спарринга с ними. Первый завершился вничью 0:0, второй — 1:1. Счет открыли девушки: Ольга Бойченко заработали пенальти и сама его реализовала. Соперник отыгрался в последней атаке.
«Всегда досадно пропускать на последних секундах, но, положа руку на сердце, счет по игре. Жаль, никак не получается у нас сыграть в полном составе. Вот вернется Елена Данилова, уверен, в нападении команда будет смотреться совсем по-другому», — отметил главный тренер Константин Климашин.
Третья игра начнется на стадионе «Спартак» в 17 часов 23 марта.
Напомним, Данилова
Фото РФС