БК «Рязань» завершил «регулярку» разгромным поражением во Владивостоке

БК «Рязань» завершил регулярный чемпионат Суперлиги разгромным поражением во Владивостоке. Встреча со «Спартаком-Приморье» в пятницу, 17 марта, завершилась со счетом 90:63 в пользу хозяев, сообщила клубная пресс-служба.
Проиграв первый период с почти двукратным разрывом (14:27), «зубры» начали второй с рывка 10:0, но дальневосточная команда вернула инициативу и в итоге была сильней в каждой четверти.
Лучшим снайпером рязанцев стал Иван Русецкий с 17 очками. 10 набрал Даниил Аксенов, а Евгений Карпеко оформил дабл-дабл: 16 очков и 11 подборов.
«К сожалению, не смогли дать бой „Спартаку“ и показать ту игру, к которой готовились. С нашей стороны мы не реализовали планы и по защите, и по нападению. И, как ни крути, короткая ротация в шесть игроков во втором матче на Дальнем Востоке сказалась», — отметил главный тренер Денис Тимаков.
Рязанская команда заняла предпоследнее 11-е место с четырьмя победами в 22 матчах. «Зубры» попали в утешительный плей-офф, где поборются за итоговую пятую строчку. На первом этапе они 8-10 апреля дома сыграют с московской МБА и двумя неудачниками четвертьфиналов.