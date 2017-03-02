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8:37, 2 марта 2017 318

ХК «Рязань» оказался на грани вылета из плей-офф. Видео

ХК «Рязань» оказался на грани вылета из плей-офф. Видео

ХК «Рязань» проиграл третий матч 1/8 финала. В среду, 1 марта, хоккеисты дома уступили «СКА-Неве» из Санкт-Петербурга 2:3.

Гости открыли счет на четвертой минуте. После перерыва рязанская команда отыгралась усилиями Александра Денежкина, но ближе ко второму пропустила в меньшинстве. В середине третьего периода «армейцы» увеличили преимущество. В концовке хозяева прибавили, но забили только раз — отличился Владимир Карпов.

«У нас, к сожалению, не получилось реализовать [численное] преимущество — ни „пять на четыре“, ни „пять на три“. А в меньшинстве пропустили, затем в контратаке. В последние три минуты где-то поддавили, но этого оказалось недостаточно для победы», — отметил главный тренер Алексей Алексеев. Его цитирует сайт клуба.

Рязанцы уступают в серии до четырех побед 0-3. Следующий матч пройдет в ДС «Олимпийский» 2 марта. Начало в 19 часов. Игру в прямом эфире покажут в интернете.

Фото ХК «Рязань», видео ВХЛ

© RZN.info

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