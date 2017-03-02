В рязанской НХЛ начался плей-офф. Фоторепортаж

В рязанской НХЛ начался плей-офф, сообщили организаторы.
Второй этап соревнований открыли «Держава» и «ВДВ-Рязань». Фаворитом считалась первая команда, но победили «десантники» — 3:1. «Держава» открыла счет на второй минуте, упустила еще несколько моментов и вскоре пропустила. «ВДВ-Рязань» вырвали победу в последнем периоде, реализовав большинство и затем быстро укрепив преимущество. Их соперником в четвертьфинале, скорее всего, будет «Восход СУ-2», который выиграл регулярный чемпионат.
Прибавившее перед плей-офф «Здоровье» одолело «Энергию» 4:2. По ходу матча оно вело в четыре шайбы. В концовке «энергетики» дважды наказали соперники за нарушения, но сделать большего не успели. Следующим противником «Здоровья» станет «Автоимпорт» или «Империя».
«Шкода-Рязань» с минимальным перевесом переиграла дебютанта лиги «Сталькомплект» — 2:1. Команды обменялись голами в дебюте, и ничейный счет держался больше половины матча. Решающую шайбу на 42-й минуте забросил Дмитрий Кузнецов. В четвертьфинале «автомобилисты» сыграют с «Динамо».
Фото предоставлены организаторами