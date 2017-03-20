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10:22, 20 марта 2017 313

ФК «Рязань» сыграл вничью в матче с тремя пенальти. Видео

ФК «Рязань» сыграл вничью в матче с тремя пенальти. Видео

ФК «Рязань» во второй раз подряд сыграл вничью 2:2. В воскресенье, 19 марта, футболисты в Москве разошлись миром со «Строгином», сообщил сайт клуба.

В первые десять минут хавбек рязанцев Мартуг Абовян, летом перешедший из «Строгина», дважды сфолил в своей штрафной. Первый пенальти хозяева реализовали, второй удар парировал Виталий Яковлев. На 31-й минуте Владислав Мещеряков головой замкнул подачу Эльбруса Танделова с углового — 1:1.

После перерыва столичная команда вновь вышла вперед. Спустя две минуты Богдана Ващенко сбили в штрафной и Никита Жданкин ударом с «точки» сравнял счет.

Следующий спарринг рязанские футболисты проведут 26 марта в Москве с дублем ЦСКА.

Видео ФК «Строгино»

© RZN.info

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