ФК «Рязань» сыграл вничью в матче с тремя пенальти. Видео

ФК «Рязань»
В первые десять минут хавбек рязанцев Мартуг Абовян, летом перешедший из «Строгина», дважды сфолил в своей штрафной. Первый пенальти хозяева реализовали, второй удар парировал Виталий Яковлев. На 31-й минуте Владислав Мещеряков головой замкнул подачу Эльбруса Танделова с углового — 1:1.
После перерыва столичная команда вновь вышла вперед. Спустя две минуты Богдана Ващенко сбили в штрафной и Никита Жданкин ударом с «точки» сравнял счет.
Следующий спарринг рязанские футболисты проведут 26 марта в Москве с дублем ЦСКА.
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