Капитан БК «Рязань» набрал тысячное очко за команду. Итоги «регулярки»

Капитан БК «Рязань» Евгений Карпеко набрал тысячное очко за команду. 28-летний форвард преодолел отметку в
Карпеко проводит в Рязани третий сезон, сыграл за клуб 85 матчей и набрал 1 009 очков (в среднем 11,9). Также он делает за вечер 5,9 подбора, 1,2 передачи, 1 перехват и 0,3 блокшота. Кроме того, форвард оформил десять
Напомним, рязанская команда заняла в регулярном чемпионате предпоследнее 11-е место. Она одержала пять побед, одну из которых впоследствии аннулировали из-за снятия соперника, и потерпела 18 поражений. Также «зубры» проиграли
За БК «Рязань» в этом сезоне играли 18 человек, участие во всех матчах принял один — Иван Русецкий. Он же стал лучшим снайпером из тех, кто остался в клубе к концу «регулярки», — 12,6 очка за встречу. Больше всех среди них подбирал Карпеко (6,2), отдавал Никита Клюндиков (2,4).
8 апреля «зубры» дома начнут борьбу за итоговое пятое место в утешительном плей-офф.
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