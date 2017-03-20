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14:21, 20 марта 2017 564

Капитан БК «Рязань» набрал тысячное очко за команду. Итоги «регулярки»

Капитан БК «Рязань» набрал тысячное очко за команду. Итоги «регулярки»

Капитан БК «Рязань» Евгений Карпеко набрал тысячное очко за команду. 28-летний форвард преодолел отметку в последнем матче регулярного чемпионата со «Спартаком-Приморье» 17 марта. В этой же встрече он сделал 500-й подбор в форме «зубров». Обе цифры — максимальные среди баскетболистов нынешнего состава.

Карпеко проводит в Рязани третий сезон, сыграл за клуб 85 матчей и набрал 1 009 очков (в среднем 11,9). Также он делает за вечер 5,9 подбора, 1,2 передачи, 1 перехват и 0,3 блокшота. Кроме того, форвард оформил десять дабл-даблов.

Напомним, рязанская команда заняла в регулярном чемпионате предпоследнее 11-е место. Она одержала пять побед, одну из которых впоследствии аннулировали из-за снятия соперника, и потерпела 18 поражений. Также «зубры» проиграли единственный кубковый матч.

За БК «Рязань» в этом сезоне играли 18 человек, участие во всех матчах принял один — Иван Русецкий. Он же стал лучшим снайпером из тех, кто остался в клубе к концу «регулярки», — 12,6 очка за встречу. Больше всех среди них подбирал Карпеко (6,2), отдавал Никита Клюндиков (2,4).

8 апреля «зубры» дома начнут борьбу за итоговое пятое место в утешительном плей-офф.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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