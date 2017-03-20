Перед поездкой на финал Кубка России «Элекс-Фаворит» выиграл в Саратове

Рязанский «Элекс-Фаворит» на выезде обыграл «Волгу-Саратов». Встреча в субботу, 18 марта, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, сообщила клубная пресс-служба.
Первый мяч на 14-й минуте головой забил Михаил Лушников. Затем сработала связка лучших бомбардиров рязанцев: Алексей Петухов отличился после отбора и передачи Дениса Голунова. Перед перерывом Руслан Мурашкин при помощи рикошета забил со штрафного, а хозяева успели размочить счет — 3:1.
Во втором тайме дубль сделал Голунов. Сначала он разыграл красивую комбинацию с Мурашкиным. Затем, когда «Волга» выпустила пятого полевого футболиста, навесным ударом поразил пустые ворота. — 5:1. Саратовцы продолжили играть без голкипера и в концовке сократили разрыв.
Рязанская команда осталась на шестом месте. Следующий матч она проведет 23 марта в Москве против дубля «Дины». Вечером этого же дня «Элекс» в полном составе посетит финал Кубка России с участием основы «пушкарей» и столичного «Динамо».
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