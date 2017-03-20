«Рязань-ВДВ» нашла усиление в Финляндии

«Рязань-ВДВ» усилилась футболисткой из чемпионата Финляндии. «Десантницы» подписали контракт с 19-летней полузащитницей Ариной Колесниковой, сообщила клубная пресс-служба.
Девушка была с командой на южном сборе и произвела хорошее впечатление на тренерский штаб. «Арина — техничная футболистка, действующая на позиции „под нападающим“. С ее подписанием мы укрепляем середину поля и увеличиваем глубину состава», — отметил главный тренер рязанок Константин Климашин.
Воспитанница подольской спортшколы играла за дубль «Россиянки», в 2015 году дебютировала во взрослом футболе в составе «Зоркого», сыграв в чемпионате 8 матчей и забив один мяч — в ворота «Рязани-ВДВ». Также на ее счету две встречи в Лиге чемпионов. Прошлый сезон хавбек провела в финской команде «Найс Футис»: 20 игр и 1 гол.
Футболистка выступала за юниорскую и молодежную сборные России, была капитаном последней. Всего провела за национальные команды 32 встречи и забила 3 мяча.
Колесникова стала шестым новичком рязанского клуба. Ранее, напомним, его состав пополнили Оксана Еремеева, Дарья Макаренко, Татьяна Шейкина, Кристина Алексанян и Ольга Бойченко.
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