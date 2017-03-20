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11:32, 20 марта 2017 539

Рязанский боец MMA вышел в полуфинал международного проекта. Видео

Рязанский боец MMA вышел в полуфинал международного проекта. Видео

Рязанский боец Александр Гордюшин вышел в полуфинал международного проекта Prime Selection. В субботу, 18 марта, он в Краснодаре взял верх над москвичом Варшамом Геворгяном, сообщили организаторы. Поединок в категории до 57 кг продлился все три раунда. Судьи единогласно признали рязанца победителем.

Бой стал Гордющина первым в профессиональной карьере. «Прекрасный дебют», — отметил комментатор канала «Боец».

«Волновался сильно, допускал простые ошибки, работал не так, как нужно было. Но это все позади, я получил бесценный опыт и заслужил победу единогласным решением судей», — написал сам боец.

Напомним, победители Prime Selection получат чемпионские пояса, денежные призы и возможность подписать контракт с ведущими мировыми организациями MMA.

Начало положено... Вот и состоялся мой дебют в профессиональном ММА. Волновался сильно, допускал простые ошибки, работал не так, как нужно было. Но это все позади, я получил бесценный опыт и заслужил победу единогласным решением судей. Спасибо всем кто верил в меня и продолжает верить, всему БК "Борода", всем ребятам которые за тысячу километров бомбили мои личные сообщения и мотивировали меня, "Виктору Геннадьевичу", "Старому", "Марине Александровне" и "Даньчику", за то что терпели меня голодного и злого всю дорогу в Краснодар и поддерживали меня перед и во время боя. Отдельное уважение заслужил  Денис Кондратьев, который специально прилетел на мой бой из Санкт - Петербурга, что бы поддержать. Всем спасибо друзья, мне важна ваша поддержка. Полуфинал гран - при не за горами, будем готовиться и надеюсь, что я покажу достойное выступление. #mma #ryazan #rzn #krasnodar #techkrepfc #primeselection #рязань #краснодар

Публикация от Александр (@bearfighterrzn)

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