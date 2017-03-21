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14:26, 21 марта 2017 76

Судьба золота рязанской НХЛ и путевки в Сочи решилась на последней минуте. Фоторепортаж

Судьба золота рязанской НХЛ и путевки в Сочи решилась на последней минуте. Фоторепортаж

Победитель сезона рязанской НХЛ определился на последней минуте в присутствии двух тысяч болельщиков. Касимовский «Восход СУ-2» в ледовом дворце победил чемпиона трех предыдущих лет «Империю» 2:1, сообщили организаторы.

Счет на третьей минуте открыли хоккеисты из областного центра: Игорь Тишкин подставил клюшку под дальний бросок. Вскоре касимовцы отыгрались усилиями лучшего бомбардира сезона Сергея Баранова. Обе команды продолжили атаковать в этом и следующих периодах, но отлично действовали вратари. За 48 секунд до сирены капитан «Восхода СУ-2» Эдуард Султанаев пасом из-за ворот нашел Алексея Залеснова, который точным броском принес команде золотые медали и путевку на всероссийский фестиваль в Сочи в мае.

«Это вообще просто фантастика. Мне до сих пор не верится. Игра была очень сложная, ребята терпели, молодцы, — заявил Султанаев. — Постараемся хорошо подготовиться и достойно представить наш рязанский регион в Сочи».

В матче за бронзу, который прошел перед финалом, «Автоимпорт» победил «Динамо» 2:1. Кубок Надежд ранее завоевало «Дядьково» — 4:3 с «Сасовом». Баранов с 44 голами и 69 очками выиграл гонки снайперов и бомбардиров, лучшим ассистентом стал Султанаев — 26 результативных передач. Его же признали лучшим нападающим турнира. Среди защитников отметили Сергея Рождественского из «Империи».

Награды хоккеистам вручили гендиректор НХЛ Игорь Бахмутов и олимпийские чемпионы Сергей Мыльников и Андрей Коваленко. Они отметили образцовый уровень организации турнира в регионе, вновь подтвердившим статус столицы любительского хоккея России.

Региональный представитель НХЛ Олег Смирнов сообщил, что в следующем сезоне в Рязанской области появится еще один дивизион лиги — для игроков моложе 40 лет. Действующий «40+" при этом еще расширится.

После награждения среди болельщиков разыграли 11 телевизоров.

Фото и изображения предоставлены организаторам

© RZN.info

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