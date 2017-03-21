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10:39, 21 марта 2017 270

Три футболистки «Рязани-ВДВ» поедут в США, 15-летнюю Фетисову не взяли во Францию

Три футболистки «Рязани-ВДВ» поедут в США, 15-летнюю Фетисову не взяли во Францию

Три футболистки «Рязани-ВДВ» поедут в США со сборной России. Состав на апрельские товарищеские матчи опубликовал РФС. В него вошли защитницы Дарья Макаренко, Татьяна Шейкина и форвард Елена Данилова.

Россиянки сыграют с американской командой дважды: шестого числа во Фриско и девятого — в Хьюстоне. Главный тренер Елена Фомина назвала эти спарринги частью подготовки к чемпионату Европы: «Стиль игры американок схож со стилем наших соперниц по группе — Швеции. Мы сможем отработать наши тактические схемы, проверить защитные порядки. К тому же на трибунах будет большое количество зрителей и мы сможем окунуться в атмосферу, схожую с Евро».

Также РФС опубликовал состав юношеской сборной на решающий отборочный раунд чемпионата Европы до 17 лет, который пройдет во Франции в конце марта. 15-летняя рязанка Анастасия Фетисова, вызывавшаяся на подготовительный сбор в Португалии, в заявку не попала.

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