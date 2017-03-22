«Езиды» в Егорьевске отыграли три мяча и упустили победу на последней минуте

«Езиды» провели очередной матч в чемпионате России по футзалу. В Егорьевске рязанцы сыграли вничью с местной одноименной командой 5:5, сообщили RZN.info в клубе.
Первый тайм закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Во втором рязанские футзалисты перехватили инициативу, повели 5:4, но пропустили за 20 секунд до конца.
«Езиды» занимают четвертое место, набрав 17 очков в 11 матчах. Ничья в Егорьевске может помешать им в борьбе за медали, отмечает
Следующую игру команда проведет в пятницу, 24 марта, в Рязани против замыкающей таблицу столичной МВА.
Напомним, текущий чемпионат — дебютный для клуба,