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11:11, 22 марта 2017 205

«Езиды» в Егорьевске отыграли три мяча и упустили победу на последней минуте

«Езиды» в Егорьевске отыграли три мяча и упустили победу на последней минуте

«Езиды» провели очередной матч в чемпионате России по футзалу. В Егорьевске рязанцы сыграли вничью с местной одноименной командой 5:5, сообщили RZN.info в клубе.

Первый тайм закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Во втором рязанские футзалисты перехватили инициативу, повели 5:4, но пропустили за 20 секунд до конца.

«Езиды» занимают четвертое место, набрав 17 очков в 11 матчах. Ничья в Егорьевске может помешать им в борьбе за медали, отмечает futsal-amf.ru.

Следующую игру команда проведет в пятницу, 24 марта, в Рязани против замыкающей таблицу столичной МВА.

Напомним, текущий чемпионат — дебютный для клуба, созданного в 2016 году.

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