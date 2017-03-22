Фома, Рубака, Бешеный пес. Организаторы назвали список участников субботней «Битвы за Рязань»

На международном турнире «Битва за Рязань» зрители увидят восемь боев по правилам профессиональных MMA. Местные спортсмены примут участие почти во всех поединках, сообщили RZN.info организаторы.
Трое рязанцев представляют клуб «Арта». Это чемпион мира по карате среди юниоров Артем Груздов и два дебютанта профессионального ринга: 18-летний Виталий Косицын и 22-летний Алексей Ловняев. Клуб «Атрон» выставил чемпиона России по армейскому рукопашному бою Евгения Березина, «Торпеда» — чемпиона Европы по универсальному бою Владимира Колясова. Айк Гаспарян занимается в спасском «Евпатии Коловрате», Расул Нуров — курсант десантного училища.
Соперники рязанских бойцов приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ухты, а также из Харькова — чемпион Украины по кикбоксингу и ушу-саньда Алексей Сумцов и Артем Шокало, проведший 38 профессиональных боев.
В единственном поединке без участия местных спортсменов встретятся чемпион Европы по панкратиону Энвер Салахдинов из Москвы и магнитогорский чемпион России по рукопашному бою Николай Рачек.
В главном поединке вечера, напомним, по правилам грэпплинга
Полностью список боев выглядит так:
- Полусредний вес. Евгений Березин (Рязань) — Антон Лесовой (Калининград);
- Промежуточный вес (до 80 кг). Расул Нуров (Рязань) — Никита Прытков (Санкт-Петербург);
- Наилегчайший вес. Виталий Косицын (Рязань) — Михаил Шлеткин (Санкт-Петербург);
- Наилегчайший вес. Владимир Колясов (Рязань) — Кирилл «Фома» Фоменков (Москва);
- Полусредний вес. Алексей Ловняев (Рязань) — Алексей Сумцов (Харьков);
- Полусредний вес. Артем Груздов (Рязань) — Артем Ямщитов (Ухта);
- Средний вес. Айк Гаспарян (Спасск) — Артем Шокало (Харьков);
- Средний вес. Энвер Салахдинов (Москва) — Николай «Рубака» Рачек (Магнитогорск);
- Грэпплинг, тяжелый вес. Николай «Бешеный пес» Савилов (Рязань) — Джефф «Снеговик» Монсон (Майами).
Турнир пройдет в ДС «Олимпийский» в субботу, 25 марта. Начало в 18 часов. На 18:00 пятницы запланирована церемония взвешивания в ТЦ «Премьер».