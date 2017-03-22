В Рязани проведут крупный дворовый турнир по шахматам. Он намечен на май, сообщил RZN.info организатор Андрей Хаджиев. Своих игроков выставят объединения территориального общественного самоуправления. Всего ожидается около десяти команд.
За прошлый год в городе провели больше 20 дворовых турниров, отметил Хаджиев. В частности, в шахматы играли на празднике ко Дню семьи, любви и верности в ЦПКиО и на фестивале «Улица доброты» фонда «Наши дети». Всего в соревнованиях участвовали больше 50 человек.
По словам собеседника RZN.info, Дворовая Лига шахмат, работающая на общественных началах, привлекает «все больше заинтересованных жителей». Он также сообщил, что в Рязани созданы дворовые Лиги по городкам, настольному теннису и бегу. Среди прочего, они должны выявить одаренных детей, которых будут поддерживать профессиональные спортивные федерации.
«Считаю, что занятие дворовым спортом позволит отвлечь детей, да и взрослых тоже от вредного воздействия гаджетов», — добавил Хаджиев.