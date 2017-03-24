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8:38, 24 марта 2017 209

«Элекс-Фаворит» выиграл первый домашний матч в Москве

«Элекс-Фаворит» выиграл первый домашний матч в Москве

«Элекс-Фаворит» выиграл первый из двух формально домашних матчей в Москве. В четверг, 23 марта, рязанцы победили дубль «Дины» 8:5, сообщила национальная федерация.

В первом тайме столичная команда дважды выходила вперед. На ее первый мяч ответил Алексей Петухов, а в последние три минуты тайма «Элекс» отличился трижды — 4:2 к перерыву. Забили Денис Голунов и Антон Чекмарев, еще один мяч «пушкари» отправили в свои ворота.

К середине второго тайма разница сократилась до минимума: после гола Алексея Кинякина фактические хозяева площадки забили дважды — 5:4. Но вскоре Петухов и Голунов оформили дубли, затем ворота Михаил Лушников. Окончательный счет дублеры установили на последней минуте.

Рязанская команда осталась на шестом месте. Следующий матч она проведет 1 апреля в гостях у «ЛГТУ-Липецк».

Фото ИСК «Дина»

© RZN.info

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