Монсон оказался тяжелее Савилова на взвешивании перед боем. Фоторепортаж

Джефф Монсон оказался тяжелее Николая Савилова на взвешивании перед боем международном турнире по MMA «
Американец на три килограмма оказался тяжелее рязанца. Под «Снеговиком» весы показали 108 килограммов, под «Бешеным псом» Савиловым — 105.
Перед взвешиванием ведущим было разыграно два билета на предстоящую «Битву за Рязань». Во время представления бойцов самые юные устроили небольшую потасовку .
После церемонии Монсон раздавал автографы, фотографировался и делал селфи с бойцами и фанатами.
Остальные результаты взвешивания:
Полусредний вес. Евгений Березин (Рязань) 77 кг — Антон Лесовой (Калининград) 75,8 кг;
Промежуточный вес (до 80 кг). Расул Нуров (Рязань) 79,4 кг — Никита Прытков (Санкт-Петербург) 79, 5 кг;
Наилегчайший вес. Виталий Косицын (Рязань) 57 кг — Михаил Шлеткин (Санкт-Петербург) 57 кг;
Наилегчайший вес. Владимир Колясов (Рязань) 60, 9 кг — Кирилл «Фома» Фоменков (Москва) 61 кг;
Полусредний вес. Алексей Ловняев (Рязань) 76,1 кг — Алексей Сумцов (Харьков) 74,4 кг;
Полусредний вес. Артем Груздов (Рязань) 76,6 кг — Артем Ямщитов (Ухта) 77 кг;
Средний вес. Айк Гаспарян (Спасск) 84 кг — Артем Шокало (Харьков) 83,9 кг;
Средний вес. Энвер Салахдинов (Москва) 103 кг — Николай «Рубака» Рачек (Магнитогорск) 104,8 кг;
Напомним, Джефф Монсон поучаствует в международном турнире по MMA «