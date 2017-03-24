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21:57, 24 марта 2017 777

Монсон оказался тяжелее Савилова на взвешивании перед боем. Фоторепортаж

Монсон оказался тяжелее Савилова на взвешивании перед боем. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Джефф Монсон оказался тяжелее Николая Савилова на взвешивании перед боем международном турнире по MMA «Битва за Рязань». Официальная церемония прошла в пятницу, 24 марта, в ТЦ «Премьер».

Американец на три килограмма оказался тяжелее рязанца. Под «Снеговиком» весы показали 108 килограммов, под «Бешеным псом» Савиловым — 105.

Перед взвешиванием ведущим было разыграно два билета на предстоящую «Битву за Рязань». Во время представления бойцов самые юные устроили небольшую потасовку .

После церемонии Монсон раздавал автографы, фотографировался и делал селфи с бойцами и фанатами.

Остальные результаты взвешивания:

Полусредний вес. Евгений Березин (Рязань) 77 кг — Антон Лесовой (Калининград) 75,8 кг;

Промежуточный вес (до 80 кг). Расул Нуров (Рязань) 79,4 кг — Никита Прытков (Санкт-Петербург) 79, 5 кг;

Наилегчайший вес. Виталий Косицын (Рязань) 57 кг — Михаил Шлеткин (Санкт-Петербург) 57 кг;

Наилегчайший вес. Владимир Колясов (Рязань) 60, 9 кг — Кирилл «Фома» Фоменков (Москва) 61 кг;

Полусредний вес. Алексей Ловняев (Рязань) 76,1 кг — Алексей Сумцов (Харьков) 74,4 кг;

Полусредний вес. Артем Груздов (Рязань) 76,6 кг — Артем Ямщитов (Ухта) 77 кг;

Средний вес. Айк Гаспарян (Спасск) 84 кг — Артем Шокало (Харьков) 83,9 кг;

Средний вес. Энвер Салахдинов (Москва) 103 кг — Николай «Рубака» Рачек (Магнитогорск) 104,8 кг;

Напомним, Джефф Монсон поучаствует в международном турнире по MMA «Битва за Рязань», который пройдет в субботу, 25 марта в ДС «Олимпийский». Американец сразится с рязанцем Николаем Савиловым по правилам грэпплинга до полной сдачи соперника.

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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