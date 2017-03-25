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21:44, 25 марта 2017 1579

Монсон и Савилов не выявили сильнейшего в «Битве за Рязань»

Монсон и Савилов не выявили сильнейшего в «Битве за Рязань»

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Местный боец Николай Савилов и знаменитый американец Джефф Монсон разошлись миром на турнире «Битва за Рязань». Их схватка по правилам грэпплинга прошла в ДС «Олимпийский» в субботу, 25 марта.

Регламент предусматривал десятиминутный поединок без начисления баллов — до полной сдачи соперника. Схватка прошла в основном в тактической борьбе. В самом конце оба спортсмена попытались провести болевой прием на ногу, но нейтрализовали друг друга, и судья объявил ничью.

Савилов после поединка отметил, что не рисковал, учитывая опыт соперника. Монсон признался, что ему нравится в Рязани.

Американец, имеющий российский паспорт, вышел на ринг в сопровождении байкеров из рязанского отделения «Ночных волков». Савилов появился под песню Николая Баскова «Натуральный блондин», чем позабавил публику. Зрители активно поддерживали земляка все десять минут, в том числе скандируя его имя и прозвище — Бешеный пес.

После схватки на ринге прошла импровизированная фотосессия Монсона.

Перед этим поединком состоялись восемь боев по правилам MMA. Их результаты и фоторепортаж с турнира RZN.info опубликует позднее.

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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