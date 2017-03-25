Монсон и Савилов не выявили сильнейшего в «Битве за Рязань»

Местный боец Николай Савилов и знаменитый американец Джефф Монсон разошлись миром на турнире «Битва за Рязань». Их схватка по правилам грэпплинга прошла в ДС «Олимпийский» в субботу, 25 марта.
Регламент предусматривал десятиминутный поединок без начисления баллов — до полной сдачи соперника. Схватка прошла в основном в тактической борьбе. В самом конце оба спортсмена попытались провести болевой прием на ногу, но нейтрализовали друг друга, и судья объявил ничью.
Савилов после поединка отметил, что не рисковал, учитывая опыт соперника. Монсон признался, что ему нравится в Рязани.
Американец, имеющий российский паспорт, вышел на ринг в сопровождении байкеров из рязанского отделения «Ночных волков». Савилов появился под песню Николая Баскова «Натуральный блондин», чем позабавил публику. Зрители активно поддерживали земляка все десять минут, в том числе скандируя его имя и прозвище — Бешеный пес.
После схватки на ринге прошла импровизированная фотосессия Монсона.
Перед этим поединком состоялись восемь боев по правилам MMA. Их результаты и фоторепортаж с турнира RZN.info опубликует позднее.