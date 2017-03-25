Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:38, 25 марта 2017 912

На рязанский турнир MMA приехали Поветкин и Зенцов

На рязанский турнир MMA приехали Поветкин и Зенцов

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

На турнир по смешанным единоборствам «Битва за Рязань» приехали Александр Поветкин и Роман Зенцов. Соревнования проходят в ДС «Олимпийский» в субботу, 25 марта. Знаменитые бойцы стали почетными гостями вечера. Они примут участие в награждении победителей.

Ожидается, что в ледовый дворец также приедет врио губернатора Николай Любимов.

Напомним, турнир включает восемь боев по правилам MMA. В них участвуют семь рязанцев, а также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Магнитогорска, Ухты и Харькова. В главном поединке вечера сойдутся рязанский спортсмен Николай Савилов и знаменитый американец Джефф Монсон. Они будут бороться по правилам грэпплинга до полной сдали соперника.

Александр Поветкин — один из сильнейших российских боксеров-профессионалов, экс-чемпион мира. Роман Зенцов — один из первых российских бойцов MMA, экс-чемпион M1.

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
18:38, 25 марта 2017
На рязанский турнир MMA приехали Поветкин и Зенцов
17:39, 25 марта 2017
Первый день Монсона в Рязани. RZN.info публикует фоторепортаж
9:29, 25 марта 2017
​Взвешивание Савилова и Монсона перед «Битвой за Рязань» сняли на видео
21:57, 24 марта 2017
Монсон оказался тяжелее Савилова на взвешивании перед боем. Фоторепортаж
12:38, 24 марта 2017
В Рязани Джефф Монсон первым делом посетил фитнес-центр. Видео
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 42 967
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 34 974
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
12:02, 12 марта 2017 34 561
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:12, 20 марта 2017 27 755
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 25 736
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований