На рязанский турнир MMA приехали Поветкин и Зенцов

На турнир по смешанным единоборствам «Битва за Рязань» приехали Александр Поветкин и Роман Зенцов. Соревнования проходят в ДС «Олимпийский» в субботу, 25 марта. Знаменитые бойцы стали почетными гостями вечера. Они примут участие в награждении победителей.
Ожидается, что в ледовый дворец также приедет врио губернатора Николай Любимов.
Напомним, турнир включает восемь боев по правилам MMA. В них участвуют семь рязанцев, а также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Магнитогорска, Ухты и Харькова. В главном поединке вечера сойдутся рязанский спортсмен Николай Савилов и знаменитый американец Джефф Монсон. Они будут бороться по правилам грэпплинга до полной сдали соперника.
Александр Поветкин — один из сильнейших российских боксеров-профессионалов, экс-чемпион мира. Роман Зенцов — один из первых российских бойцов MMA, экс-чемпион M1.