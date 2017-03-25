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9:29, 25 марта 2017 1195

​Взвешивание Савилова и Монсона перед «Битвой за Рязань» сняли на видео

​Взвешивание Савилова и Монсона перед «Битвой за Рязань» сняли на видео

Официальная церемония взвешивания перед турниром «Битва за Рязань», прошедшая в пятницу, 24 марта, в ТЦ «Премьер», попала на видео. Ролик о мероприятии на своей странице «ВКонтакте» опубликовал Михаил Лазуткин.

Напомним, американец Джефф Монсон на три килограмма оказался тяжелее рязанца Николая Савилова. Под «Снеговиком» весы показали 108 килограммов, под «Бешеным псом» Савиловым — 105.

Турнир пройдет в субботу, 25 марта в ДС «Олимпийский». Монсон сразится с рязанцем Николаем Савиловым по правилам грэпплинга до полной сдачи соперника.

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