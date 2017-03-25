​Взвешивание Савилова и Монсона перед «Битвой за Рязань» сняли на видео

Официальная церемония взвешивания перед турниром «Битва за Рязань», прошедшая в пятницу, 24 марта, в ТЦ «Премьер», попала на видео. Ролик о мероприятии на своей
Напомним, американец Джефф Монсон на три килограмма
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Официальная церемония взвешивания перед турниром «Битва за Рязань», прошедшая в пятницу, 24 марта, в ТЦ «Премьер», попала на видео. Ролик о мероприятии на своей
Напомним, американец Джефф Монсон на три килограмма
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