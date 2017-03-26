На первой «Битве за Рязань» зрители увидели нокаут, кровь и Монсона. Результаты и фоторепортаж

В ДС «Олимпийский» прошел первый международный турнир по смешанным единоборствам «Битва за Рязань». В субботу, 25 марта, зрители увидели восемь боев по правилам MMA и схватку хозяина ринга Николая Савилова со знаменитым американцем Джеффом Монсоном. Прошедший в конце вечера поединок по грэпплингу, напомним,
В стартовом бою дебютант Алексей Ловняев победил украинца Алексея Сумцова: после первого раунда соперник отказался от продолжения из-за травмы челюсти. Следующий поединок оказался еще короче: на первой же минуте Руслан Нуров из десантного училища провел удушающий прием. Это же действие принесло победу 18-летнему Виталию Косицыну, который, как и одноклубник Ловняев, впервые вышел на профессиональный ринг. Первым из рязанцев проиграл Владимир Колясов: на первой минуте он попал под мощную атаку Кирилла Фоменкова из Москвы, и судья остановил поединок.
В следующих двух боях пришлось проводить экстра-раунды. Евгений Березин и калининградец Антон Лесосой разошлись миром. Первый провел несколько эффектных бросков, но второй чаще владел инициативой. Артему Груздову победу отдали все судьи. Он в самом начале разбил сопернику нос и, перепачканный чужой кровью, действовал активнее, в конце второго раунда был близок к досрочной победе.
Второй украинец на турнире Артем Шокало техническим нокаутом победил Айка Гаспаряна из спасского клуба «Евпатий Коловрат». Единственный бой без участия представителей Рязанской области завершился на 16-й секунде: тяжеловес Николай Рачек из Магнитогорска нокаутировал москвича Энвера Салахдинова.
Почетными гостями «Битвы за Рязань» стали знаменитые
Турнир собрал в «Олимпийском» полные трибуны. Болельщики активно поддерживали земляков: скандировали их имена, встречали аплодисментами каждое удачное действие, заводили в трудные моменты.
Полностью результаты первой «Битвы за Рязань» выглядят так:
- Полусредний вес. Алексей Ловняев (Рязань) победил Алексея Сумцова (Харьков) ввиду отказа соперника после первого раунда;
- Промежуточный вес (до 80 кг). Руслан Нуров (Рязань) победил Никиту Прыткова (Санкт-Петербург) удушающим приемом в первом раунде;
- Наилегчайший вес. Виталий Косицын (Рязань) победил Михаила Шлеткина (Санкт-Петербург) удушающим приемом в первом раунде;
- Наилегчайший вес. Кирилл Фоменков (Москва) победил Владимира Колясова (Рязань) техническим нокаутом в первом раунде;
- Полусредний вес. В бою Евгения Березина (Рязань) и Антона Лесового (Калининград) объявлена ничья по итогам экстра-раунда;
- Полусредний вес. Артем Груздов (Рязань) победил Артема Ямщитова (Ухта) единогласным решением судей по итогам экстра-раунда;
- Средний вес. Артем Шокало (Харьков) победил Айка Гаспаряна (Спасск) техническим нокаутом в первом раунде;
- Тяжелый вес. Николай Рачек (Магнитогорск) победил Энвера Салахдинова (Москва) нокаутом в первом раунде.
Напомним, турнир