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9:01, 26 марта 2017 853

В Рязани выбрали обладателей кубка Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки по бодибилдингу и фитнес-бикини

В Рязани выбрали обладателей кубка Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки по бодибилдингу и фитнес-бикини

Фото: © RZN.info / Елизавета Оцепаева

В субботу, 25 марта, в Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Участники боролись за кубок, названый в честь былинных рязанских защитников, Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки.

Организаторы выделили несколько категорий: классический бодибилдинг, Men’s physique (пляжный бодибилдинг), фитнес-бикини (до 165 см и свыше 167см) и бодибилдинг-мужчины (до 90 кг и более 90 кг) и абсолютные бодибилдинг и фитнес-бикини.

Президент областной федерации бодибилдинга, Алексей Шаев, в своей вступительной речи подчеркнул, что интерес к турниру растет и у участников, число которых выросло с 70 до 85, и у зрителей. А это значит, что данный вид спорта может развиваться и дальше.

Среди конкурсантов были представители не только из Рязани, Москвы и областей, но и из Тулы, Калуги, Нижнего Новгорода и даже из стран дальнего зарубежья, что подтверждает международный статус соревнований.

Мужчины демонстрировали судьям конкурса свои тела в разных позициях: в первом раунде они поворачивались фронтально, боком (правым и левым) и спиной; во втором раунде судьи проводили сравнение двойного бицепца спереди и сзади, широчайших мышц спины (спереди и сзади), груди и бицепца сбоку, трицепца сбоку, а также пресса и бедра. Некоторые участники продемонстрировали произвольную программу, в которой им предстояло показать свое тело с разных ракурсов и в свободной форме (можно даже в танце) в течение одной минуты.

Фитнес-бикини номинация для девушек и женщин, которые занимаются спортом, соблюдают диету и, соответственно имеют красивые линии тела. Здесь принимались во внимание детали внешнего вида, привлекательность лица, макияж, прическа, тонус кожи и общая презентабельность.

После основных просмотров в в каждой категории участники могли поработать на публику в свободном позировании.

В этом году призовой фонд конкурса оказался рекордным и составил 350 тысяч рублей. Победители в номинациях получили медали ручной работы, а главным призом стали эксклюзивные кубки Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки. Их обладателями стали абсолютные чемпионы в категориях бодибилдинга и фитнес-бикини Владислав Мошкин (Ярославль) и Анна Байкина (Москва).

Фото: © RZN.info / Елизавета Оцепаева

© RZN.info

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