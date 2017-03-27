Бывшему защитнику ХК «Рязань» предложили контракт в НХЛ

Бывшему защитнику ХК «Рязань» Владиславу Гаврикову предложили контракт в НХЛ. К нему официально обратился «Коламбус», передает «
По его словам, 21-летний хоккеист примет решение по завершении сезона в КХЛ. Сейчас «Локомотив», за который выступает Гавриков, играет в полуфинале с питерским СКА. Его контракт с ярославским клубом действует до конца апреля.
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Защитник выступал за ХК «Рязань» в сезоне-14/15. Он провел 11 матчей, набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+3» и помог команде впервые за четыре года выйти в плей-офф. Кроме того, будучи игроком рязанцев, он завоевал серебро молодежного чемпионата мира.
В активе хоккеиста 134 матча и 21 (8+13) очко в КХЛ, 10 матчей и 1 гол за «взрослую» сборную России.
«Коламбус» в 2015 году задрафтовал Гаврикова, то есть закрепил за собой права на него в НХЛ. В прошлом сезоне команда не вышла в плей-офф, в текущем одной из первых забронировала место в играх на вылет. Ее признанный лидер — российский голкипер Сергей Бобровский.