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11:30, 27 марта 2017 1224

Бывшему защитнику ХК «Рязань» предложили контракт в НХЛ

Бывшему защитнику ХК «Рязань» предложили контракт в НХЛ

Бывшему защитнику ХК «Рязань» Владиславу Гаврикову предложили контракт в НХЛ. К нему официально обратился «Коламбус», передает «Р-Спорт» со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна.

По его словам, 21-летний хоккеист примет решение по завершении сезона в КХЛ. Сейчас «Локомотив», за который выступает Гавриков, играет в полуфинале с питерским СКА. Его контракт с ярославским клубом действует до конца апреля.

Авторитетный журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко положительно оценил эту новость: «Один из самых интересных защитников КХЛ вполне имеет право на попытку закрепиться в составе команды ["Коламбус"]. Более того, если это не делать сейчас, то потом может быть поздно». По мнению журналиста, у американского клуба слабая оборона и поэтому у Гаврикова не будет большой конкуренции.

Защитник выступал за ХК «Рязань» в сезоне-14/15. Он провел 11 матчей, набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+3» и помог команде впервые за четыре года выйти в плей-офф. Кроме того, будучи игроком рязанцев, он завоевал серебро молодежного чемпионата мира.

В активе хоккеиста 134 матча и 21 (8+13) очко в КХЛ, 10 матчей и 1 гол за «взрослую» сборную России.

«Коламбус» в 2015 году задрафтовал Гаврикова, то есть закрепил за собой права на него в НХЛ. В прошлом сезоне команда не вышла в плей-офф, в текущем одной из первых забронировала место в играх на вылет. Ее признанный лидер — российский голкипер Сергей Бобровский.

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