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13:52, 27 марта 2017 295

«Элекс-Фаворит» обеспечил себе место в верхней половине таблицы

«Элекс-Фаворит» обеспечил себе место в верхней половине таблицы

«Элекс-Фаворит» обеспечил себе место в верхней половине итоговой таблицы конференции «Запад» Высшей лиги. Благодаря осечкам конкурентов в прошедшем туре рязанцы не опустятся ниже шестой позиции из 13, сообщила клубная пресс-служба в понедельник, 27 марта.

Команда сохраняет шансы на пятую строчку. Занимающий ее «Алмаз-АЛРОСА» имеет на три очка больше и матч в запасе. Рязанским футболистам осталось провести две игры: в гостях против идущего девятым «ЛГТУ-Липецк» и аутсайдера «Крепости» из Москвы.

Текущий сезон станет для команды из Рязани лучшим в истории. «Фавориты» дебютировали в Высшей лиге в прошлом году и тогда заняли девятое место в конференции.

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