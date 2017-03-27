«Элекс-Фаворит» обеспечил себе место в верхней половине таблицы

«Элекс-Фаворит» обеспечил себе место в верхней половине итоговой таблицы конференции «Запад» Высшей лиги. Благодаря осечкам конкурентов в прошедшем туре рязанцы не опустятся ниже шестой позиции из 13, сообщила клубная пресс-служба в понедельник, 27 марта.
Команда сохраняет шансы на пятую строчку. Занимающий ее «Алмаз-АЛРОСА» имеет на три очка больше и матч в запасе. Рязанским футболистам осталось провести две игры: в гостях против идущего девятым «ЛГТУ-Липецк» и аутсайдера «Крепости» из Москвы.
Текущий сезон станет для команды из Рязани лучшим в истории. «Фавориты» дебютировали в Высшей лиге в прошлом году и тогда заняли девятое место в конференции.