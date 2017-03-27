ФК «Рязань» разошелся миром с дублем ЦСКА. Фото

ФК «Рязань» сыграл с дублем ЦСКА вничью 0:0. Контрольный матч прошел в Москве в воскресенье, 26 марта, сообщает
Согласно отчету, встреча прошла в равной борьбе, обе команда имели одинаковые шансы на успех. У рязанцев могли отличиться Кирилл Морыганов, Никита Жданкин и Борис Яковлев, но первым двум не хватило точности, а последний немного не дотянулся до прострела Саргиса Авакяна.
Рязанский капитан «молодежки» Константин Кучаев в матче не участвовал: в этот день он отыграл все 90 минут в спарринге главной команды против тульского «Арсенала».
В воскресенье, 2 апреля, ФК «Рязань» сыграет первый контрольный матч на своем поле. Соперник — «Коломна», время начала определится позже.
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