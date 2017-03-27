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15:44, 27 марта 2017 158

Матвеева начала чемпионат России с победы. Видео

Матвеева начала чемпионат России с победы. Видео

Лыжница Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область, начала чемпионат России в Ханты-Мансийске с победы. В воскресенье, 26 марта, она завоевала золото в спринте классическим стилем, сообщила национальная федерация.

Спортсменка показала лучший результат в квалификации, выиграла четверть- и полуфинал, а в решающем забеге на 0,6 секунды опередила москвичку Полину Ковалеву.

«Сегодня была очень сложная погода, — отметила Матвеева, которую цитирует сайт соревнований. — Очень важным компонентом гонки также сегодня была тактика. Я сделала акцент на равнину, так как видела, что в основном народ там „сыпался“».

Лыжница добавила, что планирует выступить еще в трех дисциплинах: индивидуальной гонку на 10 километров, спринтерской и стандартной эстафетах.

Рязанка стала четырехкратной чемпионкой страны в спринте. Ранее она побеждала в 2007, 2008 и 2015 годах.

Напомним, в этом сезоне спортсменка заняла седьмое место в спринтерском зачете Кубка мира и завоевала серебро чемпионата мира.

Фото и видео с сайта соревнований

© RZN.info

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