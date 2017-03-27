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21:21, 27 марта 2017 344

Под Рязанью прошел инклюзивный детский турнир по мини-футболу

Под Рязанью прошел инклюзивный детский турнир по мини-футболу

В Рязанской области провели соревнования по мини-футболу среди детских инклюзивных команд. Турнир прошел в рыбновском ФСК «Звезда» в воскресенье, 26 марта, сообщили RZN.info организаторы.

В нем участвовали три команды, состоящие из ребят с ограниченными возможностями и здоровых. Победу одержали хозяева площадки, второе место заняла сборная Костинской школы-интерната, бронзовые медали завоевал «Феникс» из Рязани. Призеры получили кубки, грамоты, а также памятные статуэтки и сладкие призы.

Турнир призван популяризировать мини-футбол среди лиц с ограниченными возможностями, отметил Сергей Лутов — бывший игрок сборной России, обладатель Кубка мира, серебряный призер Чемпионата мира среди спортсменов с церебральным параличом.

Фото ОО «РОФСКИ» «Радуница»

© RZN.info

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