Под Рязанью прошел инклюзивный детский турнир по мини-футболу

В Рязанской области провели соревнования по мини-футболу среди детских инклюзивных команд. Турнир прошел в рыбновском ФСК «Звезда» в воскресенье, 26 марта, сообщили RZN.info организаторы.
В нем участвовали три команды, состоящие из ребят с ограниченными возможностями и здоровых. Победу одержали хозяева площадки, второе место заняла сборная Костинской школы-интерната, бронзовые медали завоевал «Феникс» из Рязани. Призеры получили кубки, грамоты, а также памятные статуэтки и сладкие призы.
Турнир призван популяризировать мини-футбол среди лиц с ограниченными возможностями, отметил Сергей Лутов — бывший игрок сборной России, обладатель Кубка мира, серебряный призер Чемпионата мира среди спортсменов с церебральным параличом.