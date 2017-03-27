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10:36, 27 марта 2017 592

Рязанец Дрючин отправил в нокаут очередного соперника. Видео

Рязанец Дрючин отправил в нокаут очередного соперника. Видео

Рязанский боксер Антон Дрючин продолжил победную серию на профессиональном ринге. В субботу, 25 марта, он на турнире «Стальная битва II» в Первоуральске взял верх над новосибирским дебютантом Ярославом Ряховским.

Бой закончился техническим нокаутом во втором раунде. В самом его начале рязанцу удался сильный и точный прямой удар. Затем он провел еще несколько серий, и после очередной судья остановил бой.

Все пять предыдущих поединков Дрючин также выиграл нокаутом.

Напомним, рязанец должен был провести первый в 2017 году бой 4 марта, но он не состоялся из-за личных обстоятельств соперника.

Фото rccboxing.pro, видео «Матч ТВ»

Бой рязанца — первый на турнире, начинается на девятой минуте записи

© RZN.info

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