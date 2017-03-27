Рязанец Дрючин отправил в нокаут очередного соперника. Видео

Рязанский боксер Антон Дрючин продолжил победную серию на профессиональном ринге. В субботу, 25 марта, он на турнире «Стальная битва II» в Первоуральске взял верх над новосибирским дебютантом Ярославом Ряховским.
Бой закончился техническим нокаутом во втором раунде. В самом его начале рязанцу удался сильный и точный прямой удар. Затем он провел еще несколько серий, и после очередной судья остановил бой.
Все пять предыдущих поединков Дрючин также выиграл нокаутом.
Напомним, рязанец
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Бой рязанца — первый на турнире, начинается на девятой минуте записи
ну мы тут закончили, короче. 2 раунд, тко отдельное спасибо Диме Лучникову @cutman365 за тейпы.
Публикация от Антон Дрючин (@dryuchin)