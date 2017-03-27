Соперницы обвинили рязанскую медалистку Олимпиады в приеме допинга

Бывшие соперницы обвинили рязанку Ирину Симагину-Мелешину и еще двух российских легкоатлеток в употреблении допинга на Олимпиаде 2004 года и потребовали отобрать у них награды. Об этом сообщил сайт
Австралийка Бронвин Томпсон, Анджу Бобби Джордж из Индии и британка Джейд Джонсон попросили свои национальные федерации обратиться в Международный олимпийский комитет и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, чтобы те начали расследование.
Эти три спортсменки на афинских Играх заняли места с четвертого по шестое в прыжках в длину. Медали тогда завоевали Татьяна Лебедева, Симагина-Мелещина и Татьяна Котова. Впоследствии всех троих уличали в применении допинга. В частности, рязанка получила
Афинские допинг-пробы уже уничтожены по истечении срока хранения и повторно проверить их не получится, отметило издание.
Фото gov39.ru