На Кубке «Русской кожи» решили реформировать элитный дивизион

На рязанском Кубке «Русской кожи» по мини-футболу решили изменить формат элитного дивизиона — Золотого кубка. Об этом рассказал главный судья Роман Филаткин пресс-службе турнира.
С ближайшего розыгрыша 18 команд будут разбивать на три группы вместо трех. По четыре лучшие из каждой попадут в плей-офф, занявшие последние места — вылетят в Серебряный кубок. В том, соответственно, на смену переходным матчам придет игра за третье место.
По словам Филаткина, реформа избавит турнир от проходных матчей в конце группового этапа, когда часть команд теряет турнирную мотивацию.
Кубок «Русской кожи» — один из самых массовых футбольных турниров Рязани. 22-й розыгрыш стартует во второй половине апреля.